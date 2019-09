Motogp a Misano, Valentino Rossi: è casa mia, daremo il massimo

"Correre davanti ai miei tifosi qui e' fantastico, e' il mio vero Gran Premio di casa. Abito a 10 chilometri dal circuito, sono cresciuto a Misano e la prima volta che ho corso in moto e' stato qui". Per Valentino Rossi l'appuntamento del Gran Premio di San Marino e' sempre speciale.

Ieri il Dottore ha percorso le strade della sua terra, dal Ranch al circuito passando per gli uffici della V46, in sella alla sua M1. Un vero e proprio bagno di folla in vista di un weekend dove provera' a salire sul podio per la settima volta nella classe regina: a Misano ha collezionato tre vittorie (ma l'ultima nel 2014), due secondi posti e un terzo, ma l'ultima volta fra i top 3 e' datata 2016. "Ci aspettiamo tantissimi tifosi nel weekend - assicura il Dottore - Ci saranno tante persone, tanto giallo, per cui proveremo a dare il massimo per essere forti e competitivi".

La Yamaha, insomma, giochera' in casa e di questo provera' ad approfittare anche Maverick Vinales, mai fra i migliori in MotoGp su questa pista e che vanta appena un secondo posto in Moto3 nel 2013. "Abbiamo avuto due settimane di sosta ma non abbiamo mai smesso di lavorare - assicura lo spagnolo - Ci stiamo preparando per arrivare a Misano in una buona condizione fisica e mentale".

(ITALPRESS)