Gli azzurri del nuoto da Mattarella, Pellegrini: protegga lo sport

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale, in udienza privata, gli azzurri medagliati ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. Un incontro fortemente voluto dal Capo dello Stato che, come ha sottolineato il presidente del Coni Giovanni Malago', ha dato "l'ennesima prova della sua attenzione e sensibilita' nei confronti dello sport italiano".

"Lo sport indica ai giovani i valori autentici della vita, di impegno, di misurarsi con se stessi, di sacrificio - sono state le parole rivolte da Mattarella ad atleti e tecnici - Voi trasmettete questo messaggio importante e la vostra Federazione e' un esempio in questa direzione. Fate comprendere che lo scopo finale, accanto ai successi, e' convincere sempre di piu' i giovani a impegnarsi". Al presidente della Repubblica ha rivolto un appello una delle azzurre piu' rappresentative, non solo del nuoto ma di tutto lo sport italiano, Federica Pellegrini: "Le chiedo di proteggere il nostro mondo perche' lo sport in Italia, che puo' migliorare, funziona e continua a far crescere nel segno del sacrificio e del fair play".

(ITALPRESS)