Salute, perchè con l'età si ingrassa più facilmente? Con l'avanzare degli anni si ingrassa più facilmente, lo studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine spiega il perchè: le cellule del tessuto adiposo, diventano più lente ed il ciclo di rimozione e accumulo di grasso al loro interno, diventa sempre più lento, indipendentemente dall'alimentazione.

Per questo, con l'avanzare degli anni diventa necessario aumentare l'attività fisica. Gli esperti hanno osservato nell'arco di 13 anni il ricambio del grasso nel tessuto adiposo di 50 individui ed osservato che la velocità diminuisce al trascorrere del tempo, rendendo più difficile perdere i chili di troppo. I risultati indicano per la prima volta che i processi di ricambio nel nostro tessuto adiposo regolano i cambiamenti del nostro peso corporeo con l'invecchiamento indipendentemente da altri fattori come alimentazione e sport, e questo potrebbe portare a nuove strategie per trattare l'obesità.