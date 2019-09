Dieta patate e yogurt per dimagrire: menù dei 3 giorni

La dieta della patate e yogurt è una dieta lampo che può far dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. La dieta delle paptate e yogurt si basa sul consumo di questi due alimenti ovvero patate e yogurt.

Il connubio di questi due alimenti, patate e yogurt (preferibilmente magro) aiuta aperdere peso. L'amido contenuto nelle patate, insieme all'acido lattico dello yogurt magro, fornisce all'organismo la quantità giornaliera sufficiente di calorie. L'amido, se combinato con l'acqua, fa sentire sazio e senza dunque bisogno di assumere cibo. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta delle patate e yogurt per dimagrire in 3 giorni. Primo giorno: colazione con una patata bollita senza sale aggiunto e un bicchiere di yogurt. Pranzo: due patate lesse senza sale aggiunto e un bicchiere di yogurt. Cena: due bicchieri di yogurt.

Secondo giorno: colazione con un bicchiere di yogurt. Pranzo: due patate lesse senza sale aggiunto e un bicchiere di yogurt. Cena: una patata bollita senza sale aggiunto e un bicchiere di yogurt. Terzo giorno: colazione con una patata bollita senza sale aggiunto. Pranzo: una patata bollita senza sale aggiunto e un bicchiere di yogurt. Cena: un bicchiere di yogurt. La dieta delle pate e yogurt è una dieta molto restrittiva non adatta a tutti e non può essere seguita oltre i 3 giorni in quanto potrebbe nuocere al benessere e alla salute dell’organismo.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.