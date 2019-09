Dieta per dimagrire gambe: menù drenante e anticellulite

La dieta per dimagrire le gambe è una dieta drenante e anticellulite. La dieta per dimagrire le gambe serve ad eliminare i liquidi che si depositano nella parte inferiore del corpo.

La dieta per dimagrire le gambe si basa sul consumo di alcuni alimenti che aiutano a drenare i liquidi e a perdere qualche centimetro nelle gambe. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta per dimagrire le gambe in un esempio di menù indicativo giornaliero. A colazione si può scegliere tra un bicchiere di latte di soia con caffè o orzo, 30 gr. di pane sciapo con 2 cucchiaini di marmellata light oppure un yogurt bianco,tre gallette di riso con un velo di miele oppure 200 gr. di frutta a pezzetti e un caffè o tè. In alternativa si può bere una spremuta di arancia, un tè al limone con 4 fette integrali ai cereali o un frullato con 150 gr. di frutta e 200 ml. di latte scremato e un caffè. Ora vediamo cosa si può scegliere per il menù del pranzo: una porzione di penne integrali con punte di asparagi e grana, insalata di finocchi e carote crudi alla julienne oppure una porzione di spaghetti integrali al sugo, insalata di fagioli lessi e cipolle rosse o ancora 70 gr. riso integrale alle zucchine e grana e asparagi al vapore.

Sempre a pranzo si può scegliere tra una insalata fredda di cereali con pomodorini e origano, spinaci saltati in padella oppure 70 gr. fusilli integrali con vongole e insalata di lattuga o 70 gr. conchiglie integrali ai carciofi, broccoletti o finocchi gratinati con fiocchi di latte e infine una insalata di farro e verdure a piacere e una macedonia. Per cena le opzioni sono: 200 gr. polpo e 200 gr. patate con prezzemolo, insalata mista o 180 gr. tacchino alla griglia con verdure miste alla griglia. Oppure 180 gr. merluzzo, spinaci con limone e pepe, grana o ancora 180 gr. petto di pollo alla griglia con aceto balsamico e germogli di soia saltati con qualche goccia di salsa di soia.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.