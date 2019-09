Spionaggio legale su Whatsapp, nonostante gli sforzi dei tecnici della piattaforma di messaggistica per tutelare la privacy degli utenti, esiste un modo del tutto legale per seguire ogni spostamento. Si tratta di un' applicazione di terze parti gratuita attraverso è possibile vedere entrate ed uscite dalla piattaforma.

Si tratta di What’s Tracker, piattaforma in grado di inviare una notifica a colui che spia e in base all’orario in cui l’utente monitorato si connette o disconnette dal WhatsApp. Ovviamente il tutto è gratis e soprattutto legale, per cui non si rischiano problemi con la legge di nessun tipo.