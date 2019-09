Tv2000, al via il nuovo palinsesto

"Io Credo" con Papa Francesco condotto da don Marco Pozza, il telegiornale anche la domenica con il consolidamento dell'ufficio di corrispondenza da Gerusalemme, docufilm originali prodotti da Tv2000Factory: sono alcune delle novita' di Tv2000 per la stagione 2019/2020.

Il nuovo palinsesto dell'emittente della Cei e' stato presentato a Milano, nella sede del quotidiano Avvenire, dal direttore di Tv2000-InBlu Radio, Vincenzo Morgante, con gli interventi del segretario generale della Conferenza episcopale italiana, mons. Stefano Russo, il direttore dell'Ufficio Nazionale delle Comunicazioni Sociali della Cei, don Ivan Maffeis e l'amministratore delegato di Tv2000-InBlu Radio, Massimo Porfiri. "I dati relativi agli ascolti sono caratterizzati dal segno piu' - dice Morgante - L'impegno per offrire un servizio pubblico, nonostante l'identita' di emittente privata, e' costante, la trasparenza contraddistingue il nostro modo di lavorare, la sobrieta' che caratterizza Tv2000 e InBlu Radio ci permette di stare distanti dalle fake news e dalle campagne d'odio".

"Ci e' sembrato fondamentale - aggiunge Morgante - porre l'attenzione anche sul tema della scuola e sul mondo dell'istruzione e lo abbiamo fatto con il programma "I maestri". E questo vuole dimostrare l'importanza che diamo all'istruzione e alla formazione. Anche in questo emerge la nostra identita' cristiana che non cade certo nell'infruttuoso bigottismo". Confermati tutti i volti popolari di rete: Licia Colo' con "Il mondo insieme" che continua il suo percorso con Tv2000 come sempre la domenica pomeriggio; Paola Saluzzi, con "L'ora solare" dal lunedi' al venerdi' alle 14; Cesare Bocci con "Segreti"; Beatrice Fazi con "Per Sempre e Beati Voi"; Luigino Bruni ed Eugenia Scotti con "Benedetta economia", Andrea Monda (da dicembre 2018 direttore dell'Osservatore Romano) con "Buongiorno professore", Michele La Ginestra e Arianna Ciampoli.

