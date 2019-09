La musica di Giovanni Sollima nel cantiere teatro da Silva a Rho

Performance musicale del grande violoncellista e compositore Giovanni Sollima, per celebrare la conclusione della prima fase dei lavori del nuovo Teatro Civico a Rho intitolato all'imprenditore con la passione per l'arte Roberto de Silva.

Dove sorgeva la Diana de Silva Cosme'tiques, la prima azienda italiana nel settore cosmetico e della profumeria, sta nascendo uno spazio multifunzionale per spettacoli, concerti, congressi, cinema, mostre. "Per me questo e' un luogo di ricordi e mi fa molto felice che nel luogo dove un tempo nascevano le fragranze impareggiabili di profumi e cosmetici venduti in tutto il mondo dall'azienda di mio marito, nascera' uno spazio multifunzionale per spettacoli, concerti, congressi, cinema, mostre, in altre parole un vero tempio della cultura", ha affermato la Presidente del Gruppo Bracco, Diana Bracco de Silva - Da amante della musica poi, trovo bellissimo che il grande violoncellista Sollima abbia voluto portare la sua arte in un cantiere in mezzo a chi sta lavorando giorno dopo giorno tra gru e ponteggi" ha concluso.

Il progetto, realizzato da Bracco Real Estate, e' stato redatto dallo studio Arassociati con studio Banfi Pezzetta e studio Gola, l'alta sorveglianza e' affidata al Professor Emilio Pizzi e all'Architetto Pietro Pizzi.

