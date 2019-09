L'Istituto "Fermi" di Vittoria ha inaugurato il nuovo anno scolastico parlando di cambiamenti climatici grazie ad una iniziativa del WWF. Accogliere gli alunni nel loro primo giorno di scuola superiore sul futuro del pianeta Terra significa far respirare a quelle menti una realtà che non è fatta di illusioni.

L’Istituto “Enrico Fermi” di Vittoria ha organizzato per i circa 200 alunni delle prime classi questa “assemblea” grazie alla volontà della dirigente scolastica, Rosaria Costanzo, che collaborata dalla prof.ssa Daniela Citino ha invitato il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, a relazionare sul tema dei cambiamenti climatici. È stata anche l'occasione per ricordare lo scomparso Tonino Sanzone, delegato del WWF di Vittoria mancato lo scorso anno, con la consegna nelle mani del Vicario del Dir. Scolastico, Francesco Tumino, di una pianta d'ulivo da mettere a dimora nello spazio esterno della scuola. I ragazzi hanno mostrato grande interesse per gli argomenti discussi, sui quali sono sicuramente molto più sensibili di quanto ci si aspetti. Il futuro è dei giovani , eredi di un pianeta in disastro per il quale i “grandi” ancora stentano a dedicare interesse.