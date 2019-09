Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Ragusa Gabriele Gainelli, insediatosi da qualche giorno, ha reso visita al Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza.

Durante il cordiale colloquio il colonnello Gainelli si è informato del ruolo e delle funzioni delle ex province siciliane ed è stato informato della ‘riforma ancora in itinere’ che riguarda gli enti di area vasta. Il Commissario Piazza, oltre ad augurargli buon lavoro e una buona permanenza a Ragusa, si è detto certo che il nuovo comandante farà sentire la sua presenza in materia di sicurezza e controllo del territorio. Da parte sua il neo Comandante che arriva per la prima volta a Ragusa (‘da turista mi ero fermato sino a Siracusa’) ha dato la sua totale disponibilità ad una collaborazione istituzionale fattiva e capillare e di meritare sul campo l’affetto con cui è stato accolto in questi primi giorni di servizio nella provincia iblea.