Un “Olè, olè, olè” per Bartolo Guccione, farmacista nella vita professionale e Presidentissimo del calcio sciclitano che, con passione e grandi sforzi economici, ha portato la città di Scicli a farsi conoscere anche oltre lo Stretto.

Bartolo Guccione, che ha lasciato la vita terrena lo scorso 17 agosto, sarà ricordato domenica 15 settembre, alle 20.30 nel campetto dello “Sporting Club” di Riviera di Ponente a Donnalucata, con il primo Memorial a lui dedicato. In campo scenderanno le vecchie glorie del calcio. Comporranno squadre che stanno mettendo su i suoi amici di Ragusa, Modica e Scicli. Vecchie glorie che hanno giocato nelle squadre del Ragusa, del Modica e dello Scicli. Meeting sportivo voluto fortemente da calciatori come Angelo Massari, Maurizio Manenti, Antonello Bonaventura, Sergio Donzella.

Ed ancora da Nino Barraco, da Tonino Brugaletta, da Enzo Pitino. Se sul campo in erbetta dello “Sporting Club” di Riviera di Ponente a Donnalucata ci saranno le vecchie glorie del calcio ibleo, aldilà della rete, da spettatori, ci saranno amici e giocatori nelle cui menti è ancora vivo il ricordo del Presidentissimo Guccione, di colui che ha fatto sognare generazioni, singoli tifosi ed intere famiglie, di colui che ha portato nello storico campo sportivo del “Ciccio Scapellato” di Scicli allenatori e giocatori di fama. Di colui, ancora, che ha portato l'U.P.Scicli nell'Interregionale forte della passione per il calcio e dell'affetto per la sua città. Grazie Presidente Guccione. Il prossimo 15 settembre glielo diranno ad alta voce coloro i quali non lo hanno dimenticato ed andranno avanti nella sua memoria. (Pinella Drago)