A Vittoria è allarme randagismo. Idea Liberale segnala alcuni casi preoccupanti soprattutto sulla Riviera Gela e nella zona Madonna della Salute. Dai cittadini sono arrivate numerose segnalazioni e per questo si fa appello alla commissione straordinaria del Comune con la speranza che, vengano date le dovute disposizioni alla polizia municipale per intervenire nella maniera più opportuna.

La denuncia arriva dal presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, con Valentina Tagliarini, dopo avere preso atto dell’episodio accaduto sulla spiaggia della riviera Gela a Scoglitti, dove un branco di randagi avrebbe circondato, sino ad arrivare a morderla, una ragazza, e di quello che, invece, si è verificato in zona Madonna della Salute, dove il girovagare di un altro branco ha impedito l’uscita da casa e il normale rientro da parte di alcuni residenti. “Sembra che in città – continuano Scuderi e Tagliarini – ci sia una sorta di cortocircuito per questo come per altri aspetti. Le segnalazioni non mancano, sono anche puntuali. Ma da palazzo Iacono tutto tace. Come se non ci fosse la necessità di garantire delle risposte di un certo tipo a chi ha bisogno. E, in questo momento, è tutta la comunità vittoriese che ha necessità di interventi specifici. Non si può più rimandare”.

Per quanto riguarda, nel dettaglio, la problematica del randagismo, Idea Liberale si rammarica per il fatto che, mesi fa, “era stata avviata una interlocuzione che sembrava essere proficua – affermano Scuderi e Tagliarini – con il commissario Giancarlo Dionisi che, però, si è dimesso. Quel percorso, dunque, è stato interrotto ma a nessuno è venuto in mente di riprenderlo, di riavviarlo. E così Vittoria, che già ha tanti problemi di suo, continua a soffrire questo disagio legato alla presenza di randagi in varie parti della città. Ma quello che dispiace di più è che non si senta il bisogno, da parte della commissione straordinaria, di avviare un confronto su questa come su altre problematiche".