Muore il 38enne Francesco Battaglia: colpito da un fulmine

Un operaio di 38 anni, Francesco Battaglia, è morto folgorato da un fulmine oggi pomeriggio a Polizzi Generosa. Secondo le prime informazioni il 38enne è stato colpito da un fulmine mentre si trovava sul retro di un mezzo utilizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti.

L’uomo è stato trovato a diversi metri dal camion e avrebbe dei segni di bruciatura nelle mani compatibili con la folgorazione. La notizia è stata diffusa tramite un post su Facebook il sindaco del comune di Polizzi Giuseppe Lo Verde: "Deceduto operatore ecologico colpito da un fulmine". Poi aggiunge: "Non uscire di casa per le condizioni atmosferiche e per la pioggia insistente che si è abbattuta sulla nostra città".