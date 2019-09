Maltempo in Sicilia, bomba d'acqua a Leonforte VIDEO

Un violento temporale si è abbattuto in queste ore in alcune zone della Sicilia centro oreintale ed in particola in provincia di Enna. In pochi minuti l’abbondante pioggia ha trasformato le strade in veri e propri fiumi in piena.

A Lenonforte sono caduti circa 50mm di pioggia (vedi video). Secondo le previsioni meteo del Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia che ha annunciato una allerta gialla nelle prossime ore si attendono ancora temporali nella zona centrale ed orientale dell’isola.