Bando Servizio Civile per Adoc Ragusa: ecco come fare la domanda

Nel nuovo bando per il Servizio Civile emanato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, sono stati previsti 2 posti per l’Adoc provinciale di Ragusa per il progetto “Con.T.E. – Per la tutela e l’educazione al Consumo” per la durata di 12 mesi durante l’anno 2020.

Possono presentare domanda i giovani di età compresa tra 18 compiuto e che non abbiano superato i 28 anni alla data di presentazione della domanda i cui termini scadono alle ore 14 del 10 ottobre 2019. Le domanda vanno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (domanda on line) del Dipartimento citato. La piattaforma DOL è raggiungibile all’indirizzo http://domandaonline.serviziocivile.it Lo sportello Adoc di Ragusa, in via Roma 216 è comunque disponibile per informazioni e indicazioni a coloro che intendono partecipare al progetto citato.