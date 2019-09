Si sono chiusi a Giarratana i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Due processioni hanno ravvivato le vie del centro: la prima a mezzogiorno quando l’uscita del simulacro è stata salutata, tra un’esplosione di colori, da una folla festante di fedeli e devoti che hanno voluto rendere onore al patriarca. In serata, poi, l’altra uscita alla presenza dei rappresentanti istituzionali.

Il percorso seguito ha toccato le vie principali della Perla degli Iblei sino al rientro, registratosi a tarda sera. Subito dopo, il simulacro è stato riposto nella cappella dell’altare maggiore. Prima, però, c’è stato spazio per lo spettacolo pirotecnico. Un altro momento partecipato e significativo, della giornata conclusiva dei festeggiamenti, è stato rappresentato dalla tradizionale cena sul sagrato della chiesa Madre grazie alla quale è stato possibile raccogliere i fondi che saranno poi devoluti in beneficenza. Le due processioni di San Giuseppe a Giarratana, sono state accompagnate dalla banda musicale “Vincenzo Bellini” di Giarratana. Tra gli altri momenti da mettere in rilievo lo spettacolo di video mapping 3D sul sagrato della chiesa Madre, molto apprezzato dai presenti.

A chiudere la festa di San Giuseppe, lo spettacolo pirotecnico in contrada Pianazzo che, di fatto, ha concluso la giornata, è risultato meritevole di considerazione. Anche quest’anno, dunque, la comunità dei fedeli di Giarratana ha avuto l’opportunità di celebrare per due volte il santo patriarca, nel tradizionale periodo di marzo e in quello un po’ meno usuale di settembre. Dopo la reposizione del simulacro nella cappella dell’altare maggiore, l’appuntamento è stato rinnovato alla prossima primavera quando San Giuseppe tornerà di nuovo ad essere acclamato dai propri devoti e fedeli.