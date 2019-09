Vittoria, danni e allagamenti: interventi su alcuni tratti stradali

Interventi di manutenzione e riparazione di alcuni tratti fognari, sostituzioni e pulizia di griglie e caditoie nei territori comunali interessati a Vittoria.

Con riferimento ai danni causati dai recenti eventi atmosferici (allagamenti di alcune strade di Vittoria e Scoglitti e fuoriuscita di liquami da alcuni tombini della fognatura), la Commissione Straordinaria fa rilevare che tali criticità hanno radici ataviche (da circa tre decenni) e sono dovute in via diretta e principale ad un sistema fognario misto. Si tratta di incongruenze strutturali, di carattere endemico. Difatti, in molti dei tratti della rete fognaria si evidenzia uno stato di usura avanzata; tale rete è stata concepita negli anni ottanta con un unico sistema di tubazione di smaltimento delle acque reflue.

Nella sostanza le acque bianche meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree aperte impermeabilizzate (strade, parcheggi, tetti, cortili, ecc.) confluiscono in quelle nere del sistema fognario. Al riguardo si consideri altresì che negli anni l'espansione residenziale e produttiva ha di fatto incrementato il volume delle utenze; a seguito di ciò il sistema fognario risulta assolutamente sottodimensionato e di conseguenza aumentano le criticità su menzionate. A peggiorare la situazione le trasformazioni climatiche e meteoriche, con la sempre più intensa e frequente formazione delle così dette bombe d'acqua, che collassano il sistema fognario cittadino.

Su disposizione della Commissione Straordinaria, le Direzioni competenti stanno provvedendo ad espletare le attività necessarie a mitigare le conseguenze legate alle criticità summenzionate, dando corso agli interventi di manutenzione e riparazione di alcuni tratti fognari, sostituzioni e pulizia di griglie e caditoie nei territori comunali interessati. Al tal fine in data odierna è stato impegnato l’importo necessario per finanziare gli interventi previsti.