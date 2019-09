Esempio di dieta mediterranea per dimagrire in salute

Esempio di dieta mediterranea per dimagrire mangiando in salute e seguendo un regile alimentare sano ed equilibrato. L’esempio di dieta mediterranea comprente carboidrati, proteine e tante fibre.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio die dieta mediterranea per dimagrire mangiando in salute. Colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato e una fettina di pane di segale o cereali integrali e un frutto di stagione. Spuntino: uno yogurt e due noci. Pranzo: una porzione di pasta con cereali e verdure crude o cotte alla griglia. Merenda: una macedonia di frutta fresca senza aggiunta di zucchero. Cena: una porzione di carne o di pesce alla griglia, verdure cotte al vapore o alla griglia e una fettina di pane. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.