E’ cominciato il conto alla rovescia per l’appuntamento con “Look of the Year” che si terrà il 15 settembre al Teatro antico di Taormina e che sarà presentata e condotta da Jo Squillo. Una serata dedicata al bello, all’eleganza, al buon gusto.

In una sola parola alla moda con protagonisti alcuni degli stilisti più importanti e prestigiosi del panorama internazionale. Tra i più noti e i più attesi Fursterberg ,Sarli ,Yezsel by Angelo Cruciani, Fusterberg, Anton Giulio Grande ,Sophia Nubes, Malo. Sul palco del Teatro antico con scenografie da sogno sfileranno modelle e modelli per presentare al pubblico e alla stampa le ultime creazioni di moda e le ultime tendenze. Una serata che non mancherà di creare emozioni, emozioni che saranno gestite e presentate al pubblico che si preannuncia numeroso da una grande professionista e conoscitrice della moda come Jo Squillo che, come è noto, conduce un suo canale tematico sulla piattaforma Sky e dedicato esclusivamente alla moda e alle nuove tendenze che questa determina.

E saranno tantissimi gli ospiti del mondo dello spettacolo che terranno compagnia al pubblico: tra questi già annunciati il “Balletto siciliano” diretto dal maestro Pietro Gorgone, l’attore teatrale siracusano Simone De Simone e il cantante napoletano Gennaro De Cresenzo. L’appuntamento di domenica sarà preceduto da una serata di gala ad inviti che si terrà nella splendida struttura Terra di Venere a Santa Venerina e da un incontro degli stilisti con la stampa che si terrà sabato mattina all’hotel Metropole di Taormina. L’ingresso al Teatro antico di Taormina sarà gratuito in gradinata, a inviti per la tribunetta e il parterre.