La presidente eletta Ursula Von Der Leyen ha approvato la lista dei commissari designati che le e' stata trasmessa dal Consiglio dell'Unione europea.

"Cio' fa seguito a una serie di colloqui formali che la Presidente eletta von der Leyen ha tenuto nel corso delle ultime settimane con ciascuna delle persone proposte dagli Stati membri come candidati alla carica di commissario", spiega la Commissione in una nota. L'Italia ha indicato l'ex premier Paolo Gentiloni. Spetta ora al Consiglio dell'Unione europea adottare l'elenco dei candidati, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE). L'elenco sara' allora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Domani la presidente eletta von der Leyen annuncera' la distribuzione dei portafogli e il modo in cui intende organizzare il lavoro della prossima Commissione.

Ecco l'elenco completo dei 27 commissari: Austria, Johannes Hahn; Belgio, Didier Reynders; Bulgaria, Mariya Gabriel; Croazia; Dubravka Suica; Cipro, Stella Kyriakides; Repubblica Ceca, Vera Jourova; Danimarca, Margrethe Vestager; Estonia, Kadri Simson; Finlandia, Jutta Urpilainen; Francia, Sylvie Goulard; Grecia, Margaritis Schinas; Ungheria, Laszlo Trocsanyi; Irlanda, Phil Hogan; Italia, Paolo Gentiloni; Lettonia, Valdis Dombrovskis; Lituania, Virginijus Sinkevicius; Lussemburgo, Nicolas Schmit; Malta, Helena Dalli; Paesi Bassi, Frans Timmermans; Polonia, Janusz Wojciechowski; Portogallo, Elisa Ferreira; Romania, Rovana Plumb; Slovacchia, Maros Sefcovic; Slovenia, Janez Lenarcic; Svezia, Ylva Johansson. Josep Borrell (Spagna) e' stato designato Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza da parte del Consiglio europeo, di comune accordo con la von der Leyen.

