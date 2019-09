"Elezioni subito". Parlamentari e militanti di Fratelli d'Italia e Lega sono in piazza Montecitorio, con le bandiere dell'Italia per protestare contro il nuovo governo. Nel giorno della fiducia alla Camera del governo Conte bis, il partito di Giorgia Meloni ha chiamato in piazza i cittadini. "No al patto della poltrona", lo slogan scelto per la manifestazione.

All'appello di Fdi, oltre al leader della Lega Matteo Salvini, ha risposto anche Cambiamo! di Giovanni Toti. "Ci sono due piazze completamente piene oltre a questa, migliaia sono venuti qui a dire no a questo governo. Riempiamo tutte le strade con tutti i tricolori, diciamo no a questi signori asserragliati in questo palazzo", ha detto Meloni, mentre Salvini ha attaccato quelli che definisce "poltronari che sono chiusi nel palazzo perdendo onore e dignita'". "Hanno vergogna a chiedere il voto degli italiani, noi non molliamo", ha aggiunto.

"Io sono tra coloro che sperava che il governo gialloverde concludesse la sua avventura, cosi' e' stato, forse troppo tardi ma abbiamo evitato tanti danni, la riforma Bonafede della giustizia, la chiusura domenicale dei negozi. Oggi dire che Salvini ha sbagliato a fare quello che tutti i governatori e gli amministratori del paese gli chiedevano mi sembra ingiusto", ha detto Toti.

(ITALPRESS)