Governo, Conte è il momento del coraggio

"Questo e' il momento del coraggio e della determinazione. Il coraggio di disegnare un Paese migliore. La determinazione di perseguire questo obiettivo, senza lasciarsi frenare dagli ostacoli". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel suo intervento in Aula alla Camera per le dichiarazioni programmatiche.

"Nella prospettiva di una graduale rimodulazione delle aliquote a sostegno dei redditi medi e bassi, in linea con il fondamentale principio costituzionale della progressivita' della tassazione, il nostro obiettivo prioritario e' ridurre le tasse sul lavoro, il cosiddetto 'cuneo fiscale' - ha evidenziato Conte -, a totale vantaggio dei lavoratori, e individuare una retribuzione giusta, il cosiddetto 'salario minimo', garantendo le tutele massime a beneficio dei lavoratori, anche attraverso il meccanismo dell'efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

"L'epocale fenomeno migratorio, che va gestito con rigore e responsabilita', perseguendo una politica modulata su piu' livelli, basata su un approccio non piu' emergenziale, bensi' strutturale, che affronti la questione nel suo complesso, anche attraverso la definizione di un'organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e l'immigrazione clandestina, ma che - nello stesso tempo - si dimostri capace di affrontare ben piu' efficacemente i temi dell'integrazione, per coloro che hanno diritto a rimanere e dei rimpatri, per coloro che non hanno titolo per rimanere", ha spiegato Conte, che ha aggiunto: "Rivedremo la disciplina in materia di sicurezza alla luce delle osservazioni critiche formulate dal Presidente della Repubblica, il che significa recuperare, nella sostanza, la formulazione originaria del piu' recente decreto legge, prima che intervenissero le integrazioni che, in sede di conversione, ne hanno compromesso l'equilibrio complessivo".

(ITALPRESS)