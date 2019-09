Conte bis, alla Camera il giorno della fiducia

Per il nuovo Governo e' arrivato il giorno della prima fiducia parlamentare. Alle 11 il premier Giuseppe Conte si presenta in Aula alla Camera per le sue dichiarazioni programmatiche. A seguire ci sara' il dibattito dei gruppi e poi il voto.

Contestualmente, in piazza Montecitorio, si svolgera' una manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia, per dire "No al patto della poltrona". Tra i leader presenti all'iniziativa, oltre alla presidente di Fdi, Giorgia Meloni, anche il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, e il fondatore di Cambiamo!, Giovanni Toti.

(ITALPRESS)