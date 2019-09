Cessato l'allarme nella stazione di Pescara, ritardi fino a 140 minuti

E' stata riattivata alle 15.55 la circolazione ferroviaria nella stazione di Pescara Centrale e sulle linee Terni-Sulmona, Pescara-Sulmona, Civitanova Marche-Albacina, Porto d'Ascoli-Ascoli, Giulianova-Teramo, Pescara-Ancona-Rimini.

L'interruzione del traffico si era resa necessaria, dalle 13.50, per consentire all'Autorita' Giudiziaria di effettuare accertamenti nella stazione di Pescara Centrale dopo la segnalazione anonima di un allarme bomba. E' stato interessato dagli accertamenti anche il Posto Centrale di Pescara, dal quale si controlla la circolazione ferroviaria di alcune linee in Abruzzo, Marche, Umbria e Molise. Durante lo stop nessun treno e' rimasto fermo in linea, fanno sapere da RFI. Ritardi medi di 90 minuti con punte fino a 140 minuti.

(ITALPRESS)