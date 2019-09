Surfista in difficoltà salvato a Marina di Ragusa

Gli uomini del Presidio comunale di salvataggio e soccorso a mare della Protezione civile sono intervenuti sabato pomeriggio per salvare un surfista a Marina di Ragusa. A causa del mare mosso e delle forti correnti marine il surfista si è trovato in difficoltà al largo nella zona prospiciente la Baia del Sole non riuscendo a rientrare a riva.

A bordo della moto d'acqua sono intervenuti quindi Carlo Migliorisi e Riccardo Raniolo che hanno raggiunto velocemente il surfista in difficoltà che è stato recuperato e trasportato in sicurezza presso il Circolo velico Scirocco.