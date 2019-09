Dieta perdi peso per dimagrire in 4 giorni: menù dieta lampo

La dieta perdi peso è una dieta lampo che dura 4 giorni e può far dimagrire di circa 2 kg. La dieta perdi peso è un dieta ipocalorica e drenante che non può essere seguita oltre i 4 giorni. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta perdi peso per dimagrire 2 kg in 4 giorni.

Primo giorno: colazione con un tè verde e due fette biscottate con marmellata. Spuntino: un kiwi. Pranzo: una porzione di riso bollito e zucchine alla griglia. Merenda: una pera. Cena: minestrone. Secondo giorno: colazione con un tè verde e due fette biscottate con marmellata. Spuntino: un kiwi. Pranzo: una porzione di penne integrali con broccoli e spinaci al vapore o melanzane alla griglia. Merenda: una pera o un kiwi. Cena: merluzzo al forno e insalata di pomodori. Terzo giorno: colazione con un tè verde e due fette biscottate con marmellata. Spuntino: una pera o un kiwi. Pranzo: lenticchie in scatola e melanzane alla griglia. Merenda: una pera. Cena: minestra di riso e una spremuta di arancia.

Quarto giorno: colazione con un tè verde e due fette biscottate con un velo di marmellata. Spuntino: un kiwi. Pranzo: orecchiette integrali con catalogna. Merenda: una mela. Cena: inslata mista con tonno al naturale e un frutto. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.