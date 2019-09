Salvini: per nuova legge Fornero dovranno passare sui nostri corpi

"Faremo opposizione intransigente, ma anche fuori dal Parlamento. La vita reale vince sempre sul Palazzo. Per fare tornare la legge Fornero dovranno passare sui nostri corpi, non glielo permetteremo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a un'iniziativa del Carroccio a Domodossola.

"Renzi e Di Maio sono come due bambini che per paura di perdere la partita scappano con il pallone. Ma gli italiani quel pallone se lo andranno a riprendere, Pd e M5S non potranno scappare per sempre dalle elezioni", ha aggiunto Salvini.

(ITALPRESS)