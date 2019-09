Agli Us Open vince Andreescu, Serena Williams ancora ko in finale

Bianca Andreescu ha vinto, a New York, il singolare femminile della 139^ edizione degli Us Open. La 19enne canadese di origini rumene, 15 del ranking Wta e del tabellone, nella finale odierna, sul DecoTurf dell'"Arthur Ashe", il campo centrale di Flushing Meadows, ha battuto la

statunitense Serena Williams, 37enne, numero 8 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-3 7-5. Per la Andreescu era il primo atto conclusivo della carriera in una prova del Grande Slam. La canadese ha giocato quattro finali prima di questi Us Open, tutte quest'anno e tutte sul cemento, vincendo a Newport Beach, a Indian Wells e a Toronto e perdendo soltanto ad Auckland. Per la giocatrice nata nel Michigan il 26 settembre del 1981 continua, invece, la "maledizione" nelle prove del Grande Slam. Serena Williams, infatti, non riesce a centrare il 24esimo titolo in un Major della carriera. E' ferma a quota 23 dagli Australian Open del 2017: le manca un titolo a livello di Slam per eguagliare il record di vittorie detenuto dall'australiana Margaret Smith Court. In carriera la statunitense ha vinto infatti sei volte gli Us Open (la prima venti anni fa, da minorenne) e in sette occasioni ha trionfato sia agli Australian Open che a Wimbledon.

In piu' ha alzato per tre volte il trofeo del Roland Garros. Per lei pero' il record della Smith Court sta diventando un tabu'. Prima di oggi ha mancato il 24° grande trofeo a Wimbledon due volte, nel 2018 e quest'anno, e anche agli Us Open della passata stagione.

(ITALPRESS)