Pozzallo, stanziati fondi per lo smaltimento dei reflui fognari

La giunta comunale di Pozzallo impegnerà 70 mila euro per la pulizia di tutte le pompe di sollevamento. A seguito della bomba d'acqua abbattutasi nei giorni scorsi, le pompe di sollevamento hanno avuto grossi problemi e dalle verifiche effettuate dai tecnici comunali è stata evidenziata la presenza di una eccessiva e anomala quantità di materiale improprio.

Trovati pannolini, stracci, salviette, ed altro materiale che hanno provocato problemi nel normale funzionamento di tutto l’impianto di smaltimento dei reflui fognari. Inoltre, è stato già adottato il provvedimento per i lavori di consolidamento dei pali artistici dell’illuminazione pubblica del centro urbano per un importo di 70 mila euro. Lo scorso 3 settembre la Giunta Municipale ha approvato, infine i progetti per lo smaltimento dell’acqua piovana per una somma complessiva di 2.500.000 euro che dovrebbero essere finanziati dal Ministero dell’Interno.