Esempio dieta dimagrante da 1200 calorie al giorno: menù

Esempio dieta dimagrante da 1200 calorie al giorno. Si tratta di una dieta dimagrante equlibrata che può essere seguita per perdere circa 2 kg in una settimana.

L’esempio di dieta dimagrante che elenchiamo di seguito deve essere seguito solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico di famiglia. Ma vediamo cosa si mangia in un menù esempio di dieta dimagrante da 1200 calorie per dimagrire ci circa 2 kg in una settimana. Colazione con un tè verde e due biscotti integrali o con un bicchiere di latte scremato e due fette biscottate con un velo di marmellata o miele. Pranzo: una porzione di riso integrale con pomodoro fresco, carne magra di manzo, vitello, pollame o una uguale quantità di pesce, cotti alla griglia o al forno e verdure crude o cotte (tipo insalata mista o spinaci al vapore).

Cena: minestrone o zuppa di verdura con una fetta di pane tostato. Formaggi (mozzarelle, ricotta di mucca, robiola, g 100 due volte alla settimana, oppure 2 uova sode o in camicia (non più di una volta alla settimana). In alternativa per la cena si po’ optare per pesce alla griglia o al forno e controno di verdure crude o cotte al vapore. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.