Dieta per sgonfiarsi e dimagrire: menù drenante

La dieta per sgonfiarsi è una dieta drenante che può far perdere fino a 2 kg in 7 giorni. La dieta per sgonfiarsi è nota anche come dieta anti liquidi aiuta a perdere i liquidi in eccesso.

La dieta per sgonfiarsi prevede ogni giorno il consumo di almeno 3 litri di acqua naturale e povera di sodio e sei pasti. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta per sgonfiari e per dimagrire fino a 2 kg in 7 giorni in un esempio di menù giornaliero. Colazione con una tazza di tè o latte scremato, 5 fette biscottate integrali o 3 biscotti secchi. Spuntino: un frullato di frutta mista a base di succo di pompelmo. Il pompelmo ha eccellenti proprietà drenanti e, la frutta, dolce e di stagione, appagherà il vostro palato. Pranzo: bresaola o fesa di tacchino o pollo ai ferri o pesce fresco cotto al forno o marinato con olio e limone e verdure cotte o crude. Merenda: un gelato alla frutta o una macedonia senza zucchero.

Cena: legumi lessati e passati o minestrone di verdure. Dopo cena si può optare per la frutta a scelta tra fragole, pesche, mango, uva, prugne o albicocche. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.