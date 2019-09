Whatsapp, non aprite quell'SMS

WhatsApp, torna l’SMS che mette in pericolo la privacy. Numerosi utenti hanno ricevuto un SMS sospetto che recita: “Saluti da WhatsApp! Il tuo numero di telefono non è registrato su questo dispositivo. Clicca sul link per attivare il numero di telefono”. Gli esperti sconsigliano assolutamente di cliccare su questo link e invitano ad eliminare immediatamente il contenuto del messaggio.

Questo SMS altro non è che una semplice azione di phishing da parte di alcuni hacker intenzionati a rubare i dati personali. Cliccare sul link equivale a consegnare le proprie informazioni nelle mani di questi malintenzionati. Si ricorda che WhatsApp non invia SMS diretti.