Lavoro, servizio civile Uici Ragusa, pubblicato bando

La sezione territoriale di Ragusa dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti rende noto che sul sito www.serviziocivile.gov.it e sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it è stato pubblicato il bando ordinario del 4 settembre 2019 per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia ed all’estero.

Fra gli enti promotori inclusi in questo bando figura anche l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti che ha promosso in provincia di Ragusa un progetto con misure aggiuntive rivolte a giovani con minori opportunità (disagio economico con Isee inferiore o uguale a 10.000 euro) che prevede, nella fattispecie, l’impiego di 20 operatori volontari che saranno impiegati per 25 ore settimanali: nella sede di Ragusa (12 operatori), nella sede distaccata di Scicli (due operatori), nella sede distaccata di Modica (4 operatori), nella sede distaccata di Comiso (due operatori). Il servizio avrà la durata di dodici mesi, i volontari avranno corrisposto un trattamento economico mensile dal Dipartimento nazionale per il servizio civile di 439,30 euro e il servizio da loro prestato sarà riconosciuto ai fini pensionistici.

Possono presentare le istanze di ammissione al servizio volontario civile “cittadini italiani, cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, muniti di idoneità fisica che alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione al bando abbiano compiuto il 18esimo e non superato il 29esimo anno di età (28 anni e 364 giorni)”. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le 14 di giovedì 10 ottobre 2019 esclusivamente attraverso la piattaforma Domande On Line (DOL) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, il cui accesso è possibile solo attraverso Spid (Sistema di Identità Digitale).

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi, nelle ore di ufficio, all’Uici di Ragusa in via G. Fucà, n. 2/B – Tel. 0932.622201 ma anche presso le sedi degli sportelli comunali di Modica (Centro Diurno anziani Sacro Cuore Piazza Libertà, 1 Modica Sorda – Tel. 334.6445767) di Scicli (assessorato ai Servizi Sociali – Corso Mazzini, 5 Scicli – Tel. 334.6445822) e di Comiso (area G ex Macello – Via A. Righi – Tel. 334.6445811); nel sito istituzionale www.uiciehi.ragusa.it/servizio civile, e sulla pagina Facebook (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Ragusa) della sezione territoriale iblea sarà disponibile e consultabile tutta la documentazione inerente il bando, il progetto e le modalità di partecipazione compreso la guida per la compilazione online della domanda di partecipazione.