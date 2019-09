L'agenzia di rating Moody's ha annunciato di avere rinviato il suo giudizio sull'Italia. Moody's ha comunicato in una nota di avere aggiornato il suo calendario e che quindi non comunichera' alcuna decisione per il l'Italia.

Il rating di Moody's sarebbe dovuto arrivare a circa 24 ore dal giuramento del nuovo governo Conte e in una fase in cui sembra essersi rasserenato il clima politico.

(ITALPRESS)