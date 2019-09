Ragusa, carabinieri arrestano due spacciatori

Operazione antidroga a Ragusa, arrestati due spacciatori. È da un po’ di giorni che i Carabinieri della Compagnia di Ragusa tengono sotto controllo le piazze di spaccio ragusane, da quando i ragusani dalla fascia costiera sono rientrati in città, complice il maltempo di fine stagione.

In città sono rientrati anche spacciatori ed assuntori, fatto di cui i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono stati testimoni nel pomeriggio di ieri, quando nelle centralissime vie adiacenti al City hanno assistito allo spaccio ad opera di due gambiani che hanno arrestato in flagranza. I due, di 24 e 21 anni, erano già noti alle forze di polizia per altri episodi simili e sono stati beccati nell’atto di cedere 8 grammi di hashish ad un 15enne, anch’egli con una giovane carriera criminale alle spalle, ed altri 2 grammi ad un 23enne.

Degli acquirenti, entrambi italiani, il minore è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Catania per acquisto ai fini di spaccio dello stupefacente, mentre il maggiorenne è stato segnalato all’autorità prefettizia quale assuntore. A casa degli spacciatori i Carabinieri hanno trovato altri 16 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per la suddivisione in dosi, mentre nelle tasche i 30 euro provento della recente attività di spaccio. Lo stupefacente, il materiale rinvenuto ed il denaro sono stati sequestrati, mentre i due arrestati, accusati di spaccio di stupefacente aggravato perché commesso nei confronti del minorenne, sono stati sottoposti al regime dei domiciliari su disposizione dell’a.g. iblea.

Nella mattinata odierna il NOR ha anche sorpreso due ventenni italiani che, avevano rotto l’antitaccheggio ed avevano asportato due cinture dal negozio sportivo “Decathlon” sito presso il centro Commerciale Ibleo. I due, sinora incensurati, sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso. La merce, del valore di circa 20,00 euro, è stata recuperata e restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.