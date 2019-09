Salute, italiani sempre più in forma: è boom di palestre

Italiani in salute. Boom di palestre e circoli sportivi in Italia, ma sono in forte crescita anche le societa' che organizzano eventi legati allo sport. Gli italiani -come mostrano i dati Unioncamere-InfoCamere al 30 giugno scorso.

I dati confrontati con lo stesso periodo del 2014 - sembrano sempre piu' attenti alla forma e appassionati di manifestazioni sportive: in cinque anni infatti le imprese che operano nel settore sono aumentate di 5 mila unita' (+23,9%), raggiungendo oggi quota 23 mila. Lo "zoccolo duro" del comparto e' rappresentato dalle organizzazioni sportive e di promozione di eventi legati allo sport, ambito nel quale al 30 giugno scorso operavano 8.127 imprese, pari al 35% del totale. Pari rilevanza (intorno al 22%) hanno le altre componenti dell'offerta imprenditoriale sportiva nazionale: gestione degli impianti (5.167 attivita'), gestione di palestre (5.100) e club sportivi (4.986).

La Lombardia e' la regione piu' "in forma" con oltre 4 mila attivita' registrate e con incrementi di tutto rilievo nel periodo considerato, sia tra le palestre, sia tra i club sportivi. Seguono a distanza Lazio (quasi 3mila attivita') ed Emilia Romagna (oltre 2mila). In termini di variazione percentuale nei cinque anni considerati, pero', al primo posto si colloca il Lazio (+30,4%), seguito dalle Marche (+30,2%) e dal Veneto (+30%).

