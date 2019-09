Diete dimagranti: la dieta chetogenica per dimagrire subito:menù

La dieta chetogenica è tra le diete dimagranti più efficaci per perdere peso. La dieta chetogenica è tra le diete per dimagrire più seguite quando si vuole perdere diversi chili.

La dieta chetogenica è anche la dieta meno amata dai nutrizionisti in quanto considerata, se seguita per troppo tempo, dannosa per il benessere dell’organismo. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù di 3 giorni della dieta chetogenica per dimagrire. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte vegetale. Spuntino: uno yogurt greco. Pranzo: orata al cartoccio e insalata mista. Merenda: 5 mandorle. Cena: petto di pollo alla grigla e spinaci al vapore. Martedì: colazione con un bicchiere di latte scremato e due biscotti integrali. Spuntino: una pera. Pranzo: bresaola con rucola. Spuntino: due pezzi di parmigiano. Cena: arista di maiale ai ferri e cruditè miste.

Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato e crusca d'avena. Spuntino: tonno al naturale. Pranzo: uova sode e spinaci. Merenda: un finocchio crudo. Cena: insalata mista con tofu, ravanelli, cipolla, olive nere e arancia. La dieta chetogenica prevde il consumo di almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e l’esclusione dal regime alimentare dietetico di tutte le bevande alcoliche, gasate o zuccherate. Vietati anche snack dolci o salati. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.