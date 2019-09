Dieta Mediterranea, la ricetta per dimagrire in salute: menù

Dieta Mediterranea, la ricetta per dimagrire in salute. La Dieta Mediterranea è da sempre considerata la ricetta ideale per perdere peso senza dare stress all’organismo.

La dieta Mediterranea è consideta da molti nutrizionisti la dieta sana ed equilibrata per dimagrire in salute. la dieta Mediterranea si basa su un regime alimentare completo di carboidrati, proteinee tante fibre. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta Mediterranea per dimagrire. Per gli spuntini di metà mattina e per quelli pomeridiani si possono assumere, in maniera alternata, un frutto di stagione o uno yogurt magro o due biscotti ai cereali con una tazza di tè e un caffè. Il pranzo considerato il pasto principale della giornata si basa sempre sul consumo della pasta o riso da condire con verdure a scelta tra quelle di stagione, legumi o pesce come frutti di mare o gamberetti, passato di verdure o minestrone misto, mozzarella (una volta ogni due settimane); oppure fesa di tacchino, bresaola, petto di pollo o di tacchino ai ferri, oppure uovo sodo, abbinati ad insalata mista o verdure grigliate e accompagnati da un panino integrale.

La cena pasto finale della giornata prevede il consumo due volte a settimana (quando non la si consuma a pranzo) 150gr di carne bianca come pollo o tacchino al forno, ai ferri o al vapore; tre volte a settimana 200gr di pesce a scelta al forno, ai ferri o al vapore; una volta a settimana 6-7 fette di bresaola o fesa di tacchino o 4 di prosciutto crudo o cotto; massimo 100gr di formaggio magro; un uovo sodo o alla coque; 200gr di patate bollite. Il tutto abbinato all’immancabile porzione di verdure. Una volta ogni due settimane la carne bianca può essere sostituita con 100gr di carne rossa.

Il pasto serale può essere accompagnato con 50gr di pane (preferibilmente integrale), da evitare però quando si scelgono le patate. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.