Dieta 2000 calorie per dimagrire: menù ideale per uomo

La dieta 2000 calorie al giorno è una dieta ideale per l’uomo che svolgono un’attività lavorativa pesante o che praticano tanto sport. La dieta 2000 calorie al giorno non è adatta a chi svolge una vita sedentaria.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio settimanale, giorno per giorno, nella dieta 2000 calorie al giorno per dimagrire mangiando una grande varietà di alimenti. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, 4 fette biscottate e 1 frutto. Pranzo: pasta al pesto, 130 gr. di scaloppine di vitello, 150 gr. di spinaci. Cena: 30 gr. di minestra di riso, una mozzarella e insalata di pomodori. Martedì: colazione con un bicchiere di latte o uno yogurt, 3 biscotti secchi e un caffè d'orzo. Pranzo: riso al burro, sogliola o spigola al forno, insalata mista. Cena: piselli al vapore e 70 gr. di prosciutto cotto.

Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato e una brioche. Pranzo: pasta alle melanzane, arista di maiale e bieta al vapore. Cena: semolino in brodo, 70 gr. di groviera, 200 gr. di broccoletti. Giovedì: colazione con uno yogurt ai cereali, 3 fette biscottate e una mela. Pranzo: risotto ai funghi, arrosto di tacchino e spinaci. Cena: minestra di riso, 2 uova, insalata di finocchi. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, 3 biscotti secchi e un caffè. Pranzo: 80 gr. di pasta al pomodoro, 200 gr. di pesce al forno e insalata mista. Cena: 30 gr. di pastina in brodo, 80 gr. di prosciutto cotto, insalata.

Sabato: colazione con un tè, 3 fette biscottate la marmellata e un kiwi. Pranzo: pasta con 70 gr. di tonno, insalata di pomodori. Cena: Pasta e fagioli e broccoli al vapore. Domenica: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, un cornetto integrale, un caffè. Pranzo: riso alla marinara. Cena: semolino cotto in 150 gr. di latte, 120 gr. di pollo alla piastra, 150 gr. di carciofi. Durante il giorno e lontano dai pasti si può mangiare un frutto di stagione a scelta tra mela, pera o kiwi. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.