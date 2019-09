Dopo Instagram, anche la piattaforma Facebook sta pensando di rimuovere il numero dei like sotto i post, che rimarrebbe comunque visibile all’autore dei post. Secondo l’azienda di Menlo Park, questa scelta potrebbe aiutare ad evitare competizioni e spingere gli utenti a pubblicare contenuti indipendente dal numero di like.

Come ben sappiamo i like sono la chiave della datificazione delle nostre pubblicazioni e sembra strano che Facebook possa rinunciarci con così tanta facilità. Per saperne di più bisognerà attendere ancora qualche settimana. Ecco le altre notizie su Facebook e tecnologia pubblicate sul nostro sito.