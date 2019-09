Una novità rilevante è in arrivo su Facebook. Si tratta della gestione del riconoscimento facciale che l’azienda applica alle nostre foto attraverso algoritmi. Facebook ha rivoluzionato questo aspetto introducendo l’opzione di riconoscimento facciale: questa controllerà non solo il suggerimento automatico dei tag ma anche diversi aspetti che riguardano la nostra privacy.

Tra questi aspetti c'è la protezione della nostra identità online. Disattivando questa opzione gli amici saranno comunque in grado di taggarci nelle foto ma non riceveranno suggerimenti automatici a farlo. La tecnologia Facebook non permetterà ad estranei di riconoscervi e non venderà questo tipo di tecnologia. Ecco le altre notizie su Facebook e tecnologia pubblicate sul nostro sito.