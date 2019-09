La mousse ricotta, cioccolato e lamponi è un dolce al cucchiaio da circa 240 calorie. La ricetta della mousse ricotta e cioccolato con salsa di lamponi è facile da preparare.

Ecco quali sono gli ingredienti che occorrono per la ricetta della mousse ricotta, cioccolato e lamponi: 300 grammi di ricotta, 200 grammi di lamponi, 4 wafer al cioccolato, 15 grammi di cacao, una bustina di vanillina. Ora vediamo le fasi della preparazione della mouse ricotta e cioccolato con salsa di lamponi. Mescolare con lo sbattitore la ricotta, lo zucchero a velo, il cacao amaro e la vanillina. Aggiungere quindi il Rhum e mettere il composto in quattro coppette. Mettere in frigo per circa 1-2 ore. Poi versate i lamponi in un contenitore e frullate. Infine versare la salsa di lamponi sulle coppette e decorare con un wafer al cioccolato prima di servire. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito.