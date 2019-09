Mousse di ricotta al cacao: dolce da 200 calorie: ricetta

La mousse di ricotta al cacao è un dolce al cucchiaio da circa 200 calorie. Ecco la ricetta facile da preparare in pochi passaggi. La mouse di ricotta al cacao è un dolce da preparare in pochi minuti.

Ma vediamo quali ingredienti occorrono per preparare la mouse di ricotta al cacao magro in polvere per 4 persone. Ingredienti: 400 grammi di ricotta, 4 cucchiaini di cacao magro e 4 cucchiaini di stelvia. Ecco la preparazione: versate in una ciotola la ricotta, aggiungete il cacao e la stelvia e frullate. Poi versate in quattro ciotoline e conservate in frigo. Prima di servire a piacere si può spolverare un velo di cacao magro.