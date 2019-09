Articolo Uno Ragusa, soddisfazione per ministero a Roberto Speranza

Grandissima soddisfazione per la federazione provinciale di Ragusa di Articolo Uno per la nomina di Roberto Speranza a ministro della salute nel nuovo Governo Conte. Afferma il segretario provinciale di Articolo Uno, sen. Gianni Battaglia “un incarico importante.

La sanità italiana ha bisogno di un vero cambiamento per restituire ai cittadini fiducia nel Servizio sanitario per dare risposte ai tanti bisogni di salute degli italiani”. Allo stesso tempo Battaglia si è già attivato per organizzare a Ragusa, un’iniziativa sulla sanità che vedrà la partecipazione del gruppo dirigente regionale, del segretario on.le Giuseppe Zappulla e del ministro Speranza. (da.di.)