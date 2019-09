Scooby Doo festeggia 50 anni, nuova serie su Boomerang

Il 13 settembre del 1969, veniva trasmesso per la prima volta sulla CBS Scooby Doo - Where Are You! (Scooby-Doo! Dove sei tu?), la prima serie animata con protagonista il mitico Scooby-Doo, l'alano detective che entrera' nel cuore di intere generazioni.

Per festeggiare il suo 50° anniversario, il 13 settembre Boomerang (canale 609 di Sky) propone una programmazione speciale con tanti film che vedono protagonista Scooby-Doo e una selezione degli episodi piu' divertenti. Per rendere indimenticabile questa giornata, alle 19.45, andra' in onda il primo episodio in assoluto tratto dalla serie Scooby Doo - Where Are You!, puntata che segna il suo debutto sul piccolo schermo. Ma le sorprese non finiscono qui. Alle 20.10 approdera' in prima tv assoluta sul canale l'ultima e inedita serie Scooby-Doo And Guess Who?, prodotta dalla Warner Bros. Animation.

