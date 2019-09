Rai e Mediaset unite nel ricordo di Mike Bongiorno

Mike Bongiorno in onda a reti unificate. Accadrà domani, il giorno in cui ricorre il decimo anniversario della sua morte. Per l’occasione infatti sia Rai sia Mediaset, sollecitate dalla moglie del presentatore scomparso Daniela Zuccoli, hanno allestito un palinsesto ad hoc.

Il palinsesto avrà il suo culmine, appunto, nel collegamento che lo speciale di “Porta a porta” intitolato “Dieci anni senza Mike” (in onda su Raiuno alle 22.55) farà con lo studio Mediaset da cui Gerry Scotti propone (su Canale 5) il suo “Mike day”. Nello studio di Vespa ci saranno la Zuccoli e il figlio minore della coppia Leonardo (o Leolino, come lo chiamava affettuosamente il padre), mentre Scotti ospiterà gli altri due figli, Nicolò e Michele. Tutti insieme ricorderanno non solo il presentatore che ha portato in Italia il quiz ma anche l’uomo Mike.

(ITALPRESS)