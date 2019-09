Due gemelli nati da padri diversi: caso rarissimo. Casi accertabili unicamente con il test di paternità. Un caso senza precedenti si è registrato a Xiamen, in Cina, dove una donna avrebbe dato alla luce due gemelli concepiti da due uomini diversi.

Secondo quanto pubblicato dalla stampa, la coppia è andata a registrare la nascita dei piccoli appena nati e, come da prassi, ha dovuto fornire il DNA di entrambi. La scoperta delle autorità della polizia ha confermato quanto il marito della donna sospettava da un po’, ovvero che uno dei due gemellini non fosse suo figlio. Ci sono dei casi in cui le cellule uovo vengono fecondate da spermatozoi derivanti da due coiti, separati da ore o al massimo uno o due giorni di distanza. In questo caso il fenomeno si definisce superfecondazione. Ciò che è accaduto in Cina è proprio questo. Con la particolarità che i partner della donna siano stati due.

Proprio per questo si parla di casi accertabili unicamente con il test di paternità.