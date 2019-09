Maltempo, Protezione Civile di Modica in aiuto a Pozzallo

“Voglio complimentarmi con i nostri uomini della Protezione Civile per l’ottimo servizio prestato ieri a Pozzallo dopo la bomba d’acqua che ha colpito la cittadina marinara”. Con queste parole il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, si rivolge ai volontari del gruppo comunale di Protezione

Civile coordinati da Alessandro Cicciarella, che ieri sono stati “chiamati in servizio” per soccorrere i cittadini pozzallesi rimasti intrappolati all’interno delle loro auto a seguito dell’anomala e intensa precipitazione di ieri. Il gruppo modicano ha lavorato anche nei garage e negli scantinati allagati collaborando con i colleghi pozzallesi e fornendo una importante mano d’aiuto: “Non ci abbiamo pensato due volte ad offrire il nostro aiuto agli amici di Pozzallo perché è doveroso tra Comuni vicini aiutarsi nei momenti di bisogno.

Per fortuna il tutto si è risolto solo con qualche danno alle cose ma ancora una volta è emersa l’importanza di un efficiente corpo di Protezione Civile che a Modica abbiamo imparato ad apprezzare negli ultimi anni. E’ per questo che durante l’anno organizziamo spesso corsi di formazione e reclutamento di nuovi volontari. E grazie alla competenza e alla professionalità raggiunte dai nostri possiamo vantarci di avere uno dei migliori corpi di volontari in Sicilia”.