Ecco la dichiarazione del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, sull’incontro odierno in merito al servizio di TMB di Cava dei Modicani: “Sebbene non ci sono e non dovranno esserci disservizi in tema di gestione dei rifiuti, ritengo opportuno che i cittadini siano consapevoli dell’attuale situazione della discarica di Cava dei Modicani, con l’apertura dell’impianto di Trattamento meccanico-biologico non garantita.

A fine agosto la società che gestisce il TMB ha infatti comunicato di non poter assicurare il servizio a causa dell’oggettiva difficoltà a reperire i fondi necessari all’acquisto delle essenziali materie prime, nonostante vanti ingenti crediti nei confronti dei Comuni. Il Comune di Ragusa ad oggi non ha debiti verso l’azienda e continuerà a lavorare in sinergia con Srr, Ato, Libero Consorzio e altri Comuni, con cui ci siamo riuniti stamani, affinché si arrivi a una soluzione definitiva”.