New Trolls in concerto a Modica per Modica Summer Fest

Chiusura in grande stile per il Modica Summer Fest. Sabato 7 settembre in Piazza Matteotti a Modica si esibiranno i New Trolls, vera e propria icona degli anni settanta, tra i più importanti esponenti del rock italiano e del fenomeno dei “complessi”.

Da Poster, interpretata anche da Claudio Baglioni, a Solamente Tu, da Io che ho te ad Annalisa senza dimenticare naturalmente quello che è forse il loro più grande successo “Quella carezza della sera”. Il concerto avrà inizio alle 21:30, l’ingresso sarà gratuito. “Abbiamo voluto chiudere il cartellone estivo con l’ultima chicca che attirerà sicuramente tutti i nostalgici degli anni 70 come abbiamo già viso a Marina quando si sono esibiti i Teppisti dei Sogni. In quell’occasione proprio i New Trolls erano stati costretti a rimandare la loro data per problemi organizzativi promettendo di tornare a Modica. E così è stato”.